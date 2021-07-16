Совсем другие пропуска для проезда и увеличение мест в больницах: киевлян уже предупреждают о новом локдауне

Совсем другие пропуска для проезда и увеличение мест в больницах: киевлян уже предупреждают о новом локдауне

В Киеве в случае локдауна снова будут пропуска для транспорта, но электронные.

К третьей волне коронавируса, которая по прогнозам специалистов накроет Украину в ближайшее время, уже начали готовиться в Киеве. Столица должна увеличить количество реаниматологических коек в больницах, где принимают больных с подозрением на коронавирус, и уже начала разработку новых пропусков на общественный транспорт.

Соответствующее решение принял местный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба КГГА.

Заместитель председателя КГГА отметил, что сейчас период отпусков, украинцы путешествуют как внутри страны, так и за границу. А во время путешествий риск заразиться увеличивается. К тому же, инфекционисты говорят о высокой контагиозности индийского штамма коронавируса.

"Подготовка, прежде всего предусматривает обеспечение кислородом медицинских кроватей, средствами защиты — медицинского персонала, медикаментами — пациентов", — отметил Николай Поворозник.

Так, согласно протоколу, определены больницы должны подготовиться к новому приему пациентов во время третьей волны эпидемии. В частности, обеспечить подвод кислорода, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Руководство предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры вновь просят составить список работников, которым могут потребоваться специальные пропуска на проезд в общественном транспорте в случае усиления карантина.

"На этот раз мы планируем ввести электронные пропуска. Таким образом мы персонализируем пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры", — прокомментировал Николай Поворозник.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет вспышка коронавируса, но насколько увеличится количество больных, пока неизвестно. Во время вспышки будет внедряться усиленный карантин, а "ковидные сертификаты" помогут гражданам избежать неудобств, связанных с закрытием тех или иных заведений и структур.

Какова ситуация с COVID-19 и вакцинацией сейчас в Украине – министр здравоохранения Виктор Ляшко

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