Совместное заявление лидеров киевского бизнеса: продолжают стабильную работу и готовы поддерживать обороноспособность страны

Ведущие киевские предприниматели выступили с общим заявлением, в котором сообщили, что бизнес продолжает стабильно работать и выполнять свои обязательства перед партнерами.

Об этом шла речь на брифинге представителей бизнес-среды, состоявшемся в помещении Центра защиты киевлян 15 февраля.

В частности, представители бизнеса подтвердили свои планы остаться в Украине и делать свой вклад в благосостояние страны. Также они отметили, что провели внутреннюю координационную встречу и определили, каким будет алгоритм действий бизнеса по помощи жителям Киева и украинскому государству.

Предприниматели заверили, что находятся на связи с городскими и центральными властями, системой территориальной обороны и готовы реагировать на кризисные ситуации.

Также они призвали предпринимателей по всей стране сохранять стабильную работу, а в случае необходимости – подставить плечо украинскому обществу и украинской армии.

"Мы уверены в мирном будущем Украины. Мы верим в наши вооруженные силы, верим в Украину и на своем уровне будем делать все для обеспечения экономической стабильности и обороноспособности нашего государства", - говорится в заявлении.

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