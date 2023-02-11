Совершал развратные действия в отношении 11-летней девочки: под Киевом задержан злоумышленник

Незнакомец посреди улицы демонстрировал ребенку непристойности. Девочка как раз возвращалась домой из школы.

Под Киевом мужчина посреди улицы демонстрировал 11-летней девушке непристойности. Ребенок как раз возвращался домой из школы. Малолетняя испугалась и побежала в свой дом, где все рассказала родителям.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области 10 февраля.

"Наряд группы реагирования патрульной полиции Бучанского управления срочно выехал на место и оперативно задержал злоумышленника. Им оказался 31-летний местный житель. Полицейские поместили фигуранта в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении.

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По факту совершения развратных действий в отношении малолетнего следователи начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 156 УКУ).

Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили еще двух пострадавших женщин, по отношению к которым в этот день задержанный совершал развратные действия. Следователи также объявили фигуранту о подозрении за совершение хулиганских действий (ч. 1 ст. 296 УК).

Напомним, в Киеве к пяти годам лишения свободы приговорен 74-летний мужчина за развращение 8-летней девочки.

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