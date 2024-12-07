Совершал домашнее насилие в отношении матери: в Киеве задержали мужчину

Ему грозит до двух лет лишения свободы

Мужчину, неоднократно совершавшее домашнее насилие против своей матери, задержали столичные следователи. После нескольких административных штрафов, наложенных судом за словесные оскорбления и угрозы, злоумышленник продолжал совершать домашнее насилие.

Об этом сообщили в Шевченковском управлении полиции.

Женщина, 63-летняя местная жительница, неоднократно обращалась к правоохранителям с заявлениями об угрозах физической расправой и оскорблениях со стороны сына. Все случаи были документированы.

"Суд назначал 40-летнему обидчику наказание в виде штрафов, а также обязал его пройти обязательную программу для обидчиков. Несмотря на это, злоумышленник продолжал унижать и оскорблять мать", — говорится в сообщении.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, в Киеве хулиган обиделся на полицейских и решил сжечь их автомобиль.

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