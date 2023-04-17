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Сотрясение мозга и контузия глаза: в Киевской области парни избили 14-летнего подростка до потери сознания

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
573
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1 мин
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Сотрясение мозга и контузия глаза: в Киевской области парни избили 14-летнего подростка до потери сознания

Фото: Андрей Небитов

Нападавшие снимали избиение на видео, которое впоследствии распространили в Сети.

В Киевской области в Белогородке двое 17-летних парней жестоко избили 14-летнего подростка до потери сознания, у пострадавшего обнаружили перелом костей носа, сотрясение мозга, травму головы и контузию глаза. Окровавленного парня обнаружил полицейский офицер громады.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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Полицейские установили, что обидчиками оказались двое 17-летних жителей села Музычи. Несовершеннолетние не просто наносили удары парню, а еще и снимали избиение на видео, которое впоследствии распространили в Сети.

Обоим нападающим суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток. Фигурантам грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, в Житомирской области трех лицеистов подозревают в изнасиловании одногрупника.

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Дата публикации
Просмотры
573
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