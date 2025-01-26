Сотрудник СБУ сбил ребенка на переходе: что говорят в ведомстве и в каком состоянии мальчик

Чиновнику СБУ уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
23 января в г. Васильков Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника Центрального управления СБУ.
Об этом идет речь в комментарии СБУ для ТСН.ua.
В результате был травмирован несовершеннолетний пешеход, его оперативно доставили в НДСЛ "Охматдет". Пострадавшему предоставлена вся необходимая медицинская помощь, он находится в удовлетворительном состоянии.
По факту ДТП сотрудники ГБР и Национальной полиции открыли уголовное производство. Чиновнику Службы безопасности уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
СБУ считает такие действия сотрудника недопустимыми, способствует объективному расследованию и оказывает всестороннюю помощь правоохранителям.
Напомним, ранее в Сети сообщалось, что в Василькове сотрудник СБУ сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе.
Как сообщает издание Киевщина 24/7 со ссылкой на родных подростка, пострадавшего зовут Матвей. Он получил переломы обеих ног, черепно-мозговую травму и ушиб легких.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области водитель наехал на маму с ребенком в коляске, переходившим дорогу нерегулируемым пешеходным переходом. Одномесячный младенец погиб на месте.
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