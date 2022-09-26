Сотрудничали с оккупантами: в Киевской области разоблачена организация, которая финансировала страну-агрессора (фото)

Проведены обыски складов на территории Киевской и Одесской областей и изъята сельскохозяйственная техника, тракторы, сеялки, комбайны, грузовики, ввезенные на территорию Украины из РФ.

В Киевской области разоблачена организация, которая финансировала страну-агрессора.

Предприятие по продаже запчастей, несмотря на запрет на ввоз в Украину товаров из Российской Федерации, продолжало осуществлять импорт сельхозтехники для украинских аграриев из России через Республику Беларусь, таким образом уплачивая налоги в государственный бюджет государства-агрессора.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

Полицейские провели санкционированные обыски складских помещений на территории Киевской и Одесской областей, изъяли сельскохозяйственную технику, тракторы, сеялки, комбайны, грузовые автомобили, ввезенные на территорию Украины из Российской Федерации.

Следователи совместно с киберполицией по процессуальному руководству Киевской областной прокуратуры открыли уголовное производство по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины [ч. 3 ст. 110-2 УКУ]. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, причастных к зверствам в Киевской области российских военных может оказаться до 5 тысяч.

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