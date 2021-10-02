Сотни киевлян вышли на улицы столицы: требовавших участники "Марша за Киев"

После манифестации участники решили организовать под Киевской городской государственной администрацией "рейв".
В субботу, 2 октября, около двух тысяч человек, среди которых представители более 40 общественных организаций, вышли на "Марш за Киев".
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
Активисты собрались возле Верховной Рады и прошли через Банковую к зданию КГГА. В целом участники марша сформировали 18 колонн - в соответствии с количеством проблемных "тем", которые наиболее раздражают киевлян.
Совместные требования участников манифестации — прекращение незаконной застройки столицы, реформа общественного транспорта и мобильности, развитие самоуправления районных советов, чистая вода и воздух, а также новый генеральный план города.
Весь перечень требований организаторы обнародовали в так называемой "Зеленой книге" и заявили, что их реализация позволит Киеву стать современным европейским городом.
После марша участники решили организовать под Киевской городской государственной администрацией "рейв".