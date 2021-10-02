Сотни киевлян вышли на улицы столицы: требовавших участники "Марша за Киев"

Сотни киевлян вышли на улицы столицы: требовавших участники "Марша за Киев"

После манифестации участники решили организовать под Киевской городской государственной администрацией "рейв".

В субботу, 2 октября, около двух тысяч человек, среди которых представители более 40 общественных организаций, вышли на "Марш за Киев".

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Активисты собрались возле Верховной Рады и прошли через Банковую к зданию КГГА. В целом участники марша сформировали 18 колонн - в соответствии с количеством проблемных "тем", которые наиболее раздражают киевлян.

Совместные требования участников манифестации — прекращение незаконной застройки столицы, реформа общественного транспорта и мобильности, развитие самоуправления районных советов, чистая вода и воздух, а также новый генеральный план города.

Весь перечень требований организаторы обнародовали в так называемой "Зеленой книге" и заявили, что их реализация позволит Киеву стать современным европейским городом.

После марша участники решили организовать под Киевской городской государственной администрацией "рейв".

Сотни киевлян вышли на улицы столицы: что требовали участники "Марша за Киев"

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