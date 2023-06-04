Состояние укрытий в Киеве: Камышин представил результаты ревизии

В Киеве проверено 1078 бомбоубежищ. Из них половина оказалась в нерабочем состоянии. Указанные укрытия в столице не готовы к использованию или комиссия не смогла открыть их.

Об этом сообщил министр стратегической промышленности Александр Камышин.

"Заслушал результаты работы комиссии по ревизии укрытий Киева за 1 день работы. По состоянию на 8 утра сегодня проверено 1078 объектов. Из них половина не рабочих — не готовы к использованию или комиссия не смогла открыть. С недоверием воспринял то, что половина — были открыты и признаны готовыми. Когда мы вчера выборочно проверяли с нашим мэром укрытие в Оболонском районе, то абсолютное большинство укрытий были закрыты. А когда мы их открывали, то они оказались непригодными для использования", — отметил он.

Состояние хранилищ в Киеве Фото: канал Министра стратегической промышленности Александра Камышина

По его словам, команда объяснила высокий процент открытых и готовых укрытий за первый день тем, что большинство проверенных бомбоубежищ расположены в школах, детсадах и больницах. А там ситуация немного лучше, чем в целом по городу.

Напомним, после трагедии в Киеве наперегонки открывают бомбоубежища, но не без скандалов.

В мэрии столицы подчеркнули, что решение обязательно для всех учреждений и заведений.

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