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Сосиски из индейки за 2000 грн: в Киеве супермаркет поразил "скидкой" (фото)

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Сосиски из индейки за 2000 грн: в Киеве супермаркет поразил "скидкой" (фото)

Фото із соцмереж

Судя по ценнику, раньше сосиски из индейки стоили 1963 гривни 10 копеек, а со скидкой – 119 гривен 90 копеек.

Один из супермаркетов Киева буквально "поразил" скидкой на индюшиные сосиски.

Судя по ценнику, раньше сосиски из индейки стоили 1963 гривны 10 копеек, а со скидкой – 119 гривен 90 копеек.

Об этом сообщил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов и обнародовал фото.

"Обожаю подобные акции… Интересно, были ли покупатели на 2000 грн за 1 кг?" — написал он под фотографией.

© Фото із соцмереж
Фото із соцмереж

Заметим, что в Украине некоторые магазины используют уловки, которые помогают продать товар с большей выгодой.

  • сильно повышают цены за месяц до распродажи, а затем возвращают меньший ценник – поэтому стоит заранее подумать, что вы хотите приобрести, и проверить стоимость этих вещей до распродажи;
  • сети дают рекламу о продаже гаджетов по хорошей цене, но в самом магазине оказывается, что этой позиции нет в наличии; люди часто покупают другой товар, так как уже настроились на покупку;
  • долго нераспродаваемые товары выставляются в зале под видом новых, на них наклеиваются "желтые ценники", а настоящие новинки прячут до соедующего раза;
  • иногда, если отклеить скидку, можно увидеть, что цена до Черной пятницы стояла такая же или даже меньше;
  • в некоторых случаях в магазинах предлагают второй товар за меньшую стоимость или в подарок в случае покупки на определенную сумму; часто это продукция, срок годности которой вот-вот истечет или гаджеты с небольшими повреждениями, что трудно увидеть сразу.

Поэтому просматривать предложения всегда нужно с ясной головой и не торопиться. Особенно в период объявленных распродаж.

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