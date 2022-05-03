Сорванные ногти, связанные руки: на Киевщине обнаружили захоронение замученных гражданских (фото)

В селе Калиновка в Киевской области обнаружили захоронения двух гражданских, замученных и убитых российскими оккупантами.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он показал фото, на которых видно, что у погибшей женщины сорваны ногти и связаны руки.
"Сколько таких преступлений совершается прямо сейчас на оккупированных территориях? Россия избрала путь террора мирного населения и должна быть признана государством – спонсором терроризма", — написал Подоляк.
Напомним, через месяц с момента деокупации Бучи в городе удалось восстановить почти всю критическую инфраструктуру. В городе создан реестр поврежденного имущества, насчитывающий 1173 объекта – от многоквартирных домов до объектов критической инфраструктуры.
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