Сорванная учеба: в одной из школ в Вишневом спасатели с собаками искали взрывчатку (фото)

Все дети и персонал срочно эвакуированы.

Полицейские вместе со служебными собаками проверяют информацию о заминировании учебного заведения в городе Вишневое.

Об этом рассказали в полиции Киевской области.

По словам правоохранителей, сегодня, 4 мая, в администрацию школы поступило анонимное сообщение о возможной опасности.

Обследование помещений школы и окружающей территории продолжается

Руководство заведения сразу известило о звонке в Бучанское управление полиции Киевщины.

Все дети и персонал срочно эвакуированы.

Обследование помещений и территорий продолжается.

Все дети и персонал срочно эвакуированы / Фото: Полиция Киевской области

Напомним, 2 мая в Киеве поступали сообщения о массовом минировании учебных заведений. Речь шла о шести столичных школах, которые "заминировали" неизвестные.

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