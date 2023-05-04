Сорванная учеба: в одной из школ в Вишневом спасатели с собаками искали взрывчатку (фото)

Все дети и персонал срочно эвакуированы.
Полицейские вместе со служебными собаками проверяют информацию о заминировании учебного заведения в городе Вишневое.
Об этом рассказали в полиции Киевской области.
По словам правоохранителей, сегодня, 4 мая, в администрацию школы поступило анонимное сообщение о возможной опасности.
Руководство заведения сразу известило о звонке в Бучанское управление полиции Киевщины.
Все дети и персонал срочно эвакуированы.
Обследование помещений и территорий продолжается.
Напомним, 2 мая в Киеве поступали сообщения о массовом минировании учебных заведений. Речь шла о шести столичных школах, которые "заминировали" неизвестные.
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