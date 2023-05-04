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Сорванная учеба: в одной из школ в Вишневом спасатели с собаками искали взрывчатку (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Время на прочтение
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Сорванная учеба: в одной из школ в Вишневом спасатели с собаками искали взрывчатку (фото)

В администрацию школы поступило анонимное сообщение о возможной опасности

Все дети и персонал срочно эвакуированы.

Полицейские вместе со служебными собаками проверяют информацию о заминировании учебного заведения в городе Вишневое.

Об этом рассказали в полиции Киевской области.

По словам правоохранителей, сегодня, 4 мая, в администрацию школы поступило анонимное сообщение о возможной опасности.

Обследование помещений школы и окружающей территории продолжается / ©
Обследование помещений школы и окружающей территории продолжается

Руководство заведения сразу известило о звонке в Бучанское управление полиции Киевщины.

Все дети и персонал срочно эвакуированы.

Обследование помещений и территорий продолжается.

Все дети и персонал срочно эвакуированы / © Полиция Киевской области
Все дети и персонал срочно эвакуированы / Фото: Полиция Киевской области

Напомним, 2 мая в Киеве поступали сообщения о массовом минировании учебных заведений. Речь шла о шести столичных школах, которые "заминировали" неизвестные.

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Дата публикации
Просмотры
223
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