Сорвало крышу: в Киеве непогода внесла коррективы в начало учебного года в одной из школ

Сорвало крышу: в Киеве непогода внесла коррективы в начало учебного года в одной из школ

На этаже, который достраивали, сорвало временную крышу, а помещение затопило.

В Киеве непогода внесла коррективы в начало учебного года в одной из школ. На этаже, который достраивали, сорвало временную крышу, а помещение было затоплено.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Территории семи учебных заведений были повреждены во время непогоды, продолжавшейся в столице в последние дни. Оперативная работа городских служб позволила полностью ликвидировать последствия непогоды в шести учебных заведениях и частично в еще одной школе. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян.

"1 сентября откроются все учебные заведения — а их в городе более тысячи — даже те, которые непогода затронула больше всего. Так, в 179-ой гимназии Голосеевского района ученики начальных классов в полном составе начнут учебный год за партами, а вот ученикам 5-11 классов придется на время перейти на дистанционную форму обучения. Здесь во время непогоды на этаже, который достраивали, сорвало временную крышу, а помещение было затоплено. Оперативные ремонты уже начали, а строители постараются как можно скорее привести помещение в порядок, чтобы вернуть учеников в классы", — заявила Фиданян.

Отметим, что в этом году в столице для подготовки к новому учебному году выделено почти 2,5 миллиарда гривен: 1,9 миллиарда на выполнение общегородских программ и 0,6 миллиарда на строительство и реконструкцию учреждений образования.

Напомним, в столице затопило студенческое общежитие Национального университета биоресурсов и природопользования. Потоки воды летели с образовавшейся в потолке трещины.

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