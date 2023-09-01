Сообщение о заминировании всех школ Киева не подтвердилось

В Киеве 1 сентября неизвестные якобы заминировали все средние школы. На местах работали экстренные службы, однако угроза не подтвердилась.

Столичная полиция в День знаний 1 сентября получила информацию о заминировании всех средних школ, расположенных в Киеве. К счастью, сообщение оказалось фейковым.

Об этом сообщили в КГГА.

"После сообщения о заминировании была проведена тщательная проверка всех средних школ расположенных в Киеве. Информация не подтвердилась. Вызов был фейковым", — сообщили в столичном горсовете.

Напомним, министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что Минобразования Украины не отменяло дистанционное обучение в школах, поэтому оно доступно рядом с офлайн-обучением.

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