Сохраняйте спокойствие: в Киевской области проведут взрывные работы на месторождении гранитов

В некоторых общинах Киевской области с 08:00 до 20:00 местные жители могут слышать звуки взрывов.

На Ольшаницком месторождении гранитов в Белоцерковском районе Киевской области 11 июля будут проводить взрывные работы, связанные с технологическими процессами.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

В некоторых общинах Киевской области с 08:00 до 20:00 местные жители могут слышать звуки взрывов.

"11 июля на Ольшаницком месторождении гранитов в Белоцерковском районе будут проведены взрывные работы. Они связаны с технологическими процессами... Сохраняйте спокойствие – работы плановые", – говорится в сообщении КОВА.

Напомним, в Воздушных силах предупредили о вражеских атаках после затишья.

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