Сохранение старого Киева: назначен новый руководитель и заместитель в Департамент охраны культурного наследия

Департамент охраны культурного наследия возглавит Марина Соловьева, а ее заместителем станет активист Дмитрий Перов.

Мэр Киева Виталий Кличко назначил нового руководителя и его заместителя в Департамент охраны культурного наследия КГГА.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.

По словам мэра, Департамент охраны культурного наследия КГГА возглавит Марина Соловьева.

"Человек, который всегда заботился о сохранении старого Киева и многое для этого сделал", — отметил Кличко.

Заместителем Соловьевой в Департаменте будет назначен активист Дмитрий Перов, кандидатуру которого предложила столичная общественность

"Совместными усилиями будем внедрять необходимые изменения для сохранения культурного, исторического наследия нашего города", — добавил Кличко.

Напомним, в июне 2023 года Виталий Кличко подписал заявление об увольнении директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка, который громко праздновало день рождения жены в столичном ресторане во время комендантского часа. Его обязанности исполняла заместительница Ирина Черненко.