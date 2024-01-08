Соцсети "взорвались" реакцией на прорыв водопровода на одной из улиц Киева

В социальных сетях фактически сразу отреагировали на прорыв водопровода в Святошинском районе Киева.

Местные жители начали активно распространять в социальных сетях мемы, иронические сообщения и даже анекдоты.

Особенно активно распространяли телефон мэра Киева Виталия Кличко и потребовали его разбудить. Другие утверждали, что номер распространяемого телефона — фейковый.

Также шутили над "мужеством" оператора видео, который собственно и снял потоп в Киеве.

Мережа "вибухнула" жартами про підтоплену вулицю у Києві (5 фото)

К тому же иронизировать, что завтра появится немало объявлений о продаже дешевых автомобилей в Киеве.

Заметим, что некоторые пользователи считают, что мемы были созданы россиянами, чтобы скомпрометировать местную власть.

Позже в социальных сетях сообщили, что прорыв уже ликвидируют, а авто расчищают улицу.

Напомним, что ранее в Киеве в результате прорыва водопровода на улице Антоновича 176, возле торгового центра Ocean Plaza, произошел обвал дороги. Из-под асфальта буквально била вода, из-за чего машинам пришлось проезжать по огромным лужам.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber