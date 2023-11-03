Собирал данные о военных объектах Киева и воинах ВСУ: как наказали вражеского информатора

Вражеский информатор собирал данные о военных объектах Киева и военнослужащих ВСУ. Он приговорен к восьми годам тюрьмы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Киевской областной прокуратуры суд признал мужчину виновным в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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Прокуроры в суде доказали, что осужденный собирал информацию о военных объектах, наличии блокпостов и наблюдательных пунктов, укреплений, а также пребывания там военнослужащих ВСУ и других военных формирований.

Снятый фото- и видеоматериал за денежное вознаграждение он отправлял через мессенджер своему сообщнику, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство. Тот через мессенджер передавал их представителю вражеских спецслужб.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к восьми годам тюрьмы. В то же время, с учетом предыдущего приговора суда, которым он признан виновным по ст. месяц лишения свободы", — резюмировали в прокуратуре.

Напомним, 22-летняя украинка, которая "хочет воевать за Россию", получила пожизненное заключение.

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