Сняла штаны и показала водителю ягодицы: Киевом гуляла полуобнаженная девушка

Девушка гуляла по улице полуобнаженной, несмотря на осеннюю погоду.
В Киеве по улице Бориспольской разгуливала полуобнаженная девушка. Когда она увидела автомобиль, то сняла штаны и показала водителю ягодицы.
Об этом сообщили в телеграмм-канале "Киевский трэш".
На улицы Киева заметили девушку, которая несмотря на осеннюю погоду, гуляла полуобнаженной: она была одетой лишь в бюстгальтер и брюки. В то же время прохожая, увидев автомобиль, сняла штаны и показала водителю ягодицы. Причину своего поступка неизвестна никак не объяснила.
"Я конечно знал, что у меня хороший автомобиль, но чтобы настолько", — подписал видео автор.
Напомним, обнаженную девушку в гробу пронесли по центру Львова.
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