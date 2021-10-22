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Сняла штаны и показала водителю ягодицы: Киевом гуляла полуобнаженная девушка

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Сняла штаны и показала водителю ягодицы: Киевом гуляла полуобнаженная девушка

Скриншот с видео

Девушка гуляла по улице полуобнаженной, несмотря на осеннюю погоду.

В Киеве по улице Бориспольской разгуливала полуобнаженная девушка. Когда она увидела автомобиль, то сняла штаны и показала водителю ягодицы.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Киевский трэш".

На улицы Киева заметили девушку, которая несмотря на осеннюю погоду, гуляла полуобнаженной: она была одетой лишь в бюстгальтер и брюки. В то же время прохожая, увидев автомобиль, сняла штаны и показала водителю ягодицы. Причину своего поступка неизвестна никак не объяснила.

"Я конечно знал, что у меня хороший автомобиль, но чтобы настолько", — подписал видео автор.

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Напомним, обнаженную девушку в гробу пронесли по центру Львова.

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