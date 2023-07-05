Сняла и показала работу ПВО в Киеве: как наказали известную блогера Воронову

Блогер Инна Воронова получила один год испытательного срока из-за того, что она в Киеве сняла работу ПВО и опубликовала это в соцсетях.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

По данным следствия, 16 мая 2023 года во время массированного ракетного удара по Киеву скандальная блогер сняла на видео работу ПВО и опубликовала это на своих страницах в соцсетях. Ей инкриминировали ч. 2 ст. 114-2 УК Украины.

В ходе следствия она признала свою вину и согласилась на сотрудничество с правоохранителями.

"Днепровский районный суд Киева утвердил соглашение о признании виновности и назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие в отношении еще 4 блоггеров, публиковавших работу ПВО в Киеве.

Напомним, блогер и бывшая жена осужденного за поставку кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого Инна Воронова в ночь на 16 мая запостила в Instagram фото и видео полетов ракет на Киев и работы ПВО. После шквала критики женщина удалила видео и фото, а затем записала видео и извинилась.

Ранее Юрия Чернецкого, сбывавшего кокаин в ночных клубах Киева, приговорили к пяти годам лишения свободы. Злоумышленника разоблачили во время очередного сбыта.

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