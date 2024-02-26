Снимали порноконтент, развращали двух дочерей и насиловали одну из них: в Киевской области будут судить супругов (фото)

Женщина производила видеофайлы порнографического характера с участием двух своих дочерей 2011 и 2013 годов рождения, к съемкам она привлекала мужчину.

В Киевской области будут судить мужа и жену, которые снимали порнографический контент, развращали двух дочерей и насиловали одну из них.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении супругов. Им инкриминировано изготовление и распространение детской порнографии, развращение несовершеннолетних, изнасилование, в том числе по предварительному сговору группой лиц, и торговля людьми", – говорится в сообщении.

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Расследованием установлено, что женщина производила видеофайлы порнографического характера. Вмних она учавствовала сама и привлекала двух своих дочерей 2011 и 2013 годов рождения. К съемкам отдельных видеороликов она привлекала мужа. Обвиняемая трижды передавала ему старшую дочь с целью сексуальной эксплуатации. Он насиловал падчерицу в присутствии и при активном участии жены.

В дальнейшем отснятый контент, содержавший детскую порнографию, распространялся в Сети.

По ходатайствам прокуратуры супруги находятся под стражей.

Отчим, который на камеру насиловал падчерицу / Фото: Прокуратура Киевской области

Матери и отчиму девочек грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, жителю Киевщины сообщили о подозрении в изнасиловании 16-летней падчерицы с проблемами со здоровьем.

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