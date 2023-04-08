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Снимал мобилизованных с военного учета: в Киеве задержан председатель ВЛК

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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1069
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Снимал мобилизованных с военного учета: в Киеве задержан председатель ВЛК

Фото: СБУ

За деньги мужчина безосновательно оформлял уклонистам документы о снятии с военного учета по состоянию здоровья.

В Киеве задержан председатель военно-врачебной комиссии.

Мужчина организовал схему уклонения от мобилизации: за деньги он безосновательно оформлял своим "клиентам" документы о снятии с военного учета по состоянию здоровья.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Другую схему наладил руководитель одной из псевдоблаготворительных организаций, предлагавший гражданам выехать за пределы Украины как водителям гуманитарных перевозок. Его сообщницу СБУ разоблачила еще в декабре прошлого года.

Напомним, в Госпогранслужбе предупреждали, что мужчин-уклончан будут возвращать из-за границы домой.

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Дата публикации
Просмотры
1069
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