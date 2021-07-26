Снимал комнату, а потом ограбил: в Киеве мужчина избил пенсионеров и забрал деньги и документы

Снимал комнату, а потом ограбил: в Киеве мужчина избил пенсионеров и забрал деньги и документы

На момент задержания злоумышленник успел избавиться от портфеля и потратить деньги пенсионеров.

В Киеве мужчина избил и ограбил пенсионеров, у которых ранее снимал комнату.

Мужчина забежал в квартиру супругов, ударил пострадавших и забрал сумку с деньгами. Благодаря оперативному реагированию и проведению первоочередных следственных действий правоохранители установили и разыскали злоумышленника. Сейчас он находится под стражей.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева по спецлинии 102 позвонили жители Голосеевского района с сообщением о том, что их ограбили в собственной квартире. Для установления обстоятельств происшествия на место немедленно выехали правоохранители районного подразделения полиции, которые начали первоочередные следственные действия для установления и розыска причастного лица.

По словам заместителя начальника Голосеевского управления полиции Петра Билаша, пострадавшие объяснили, что вечером раздался звонок в квартиру.

"72-летний мужчина вместе с 59-летней знакомой семьи, которая ухаживает за супругами, открыли двери, и их сразу ударил мужчину, который забежал в комнату, где находилась 69-летняя жена. Злоумышленник забрал портфель с документами и деньгами, а после совершенного скрылся. Пострадавший рассказал, что мужчина был похож на человека, которому они недавно сдавали в аренду комнату. Мы немедленно установили местонахождение правонарушителя и разыскали его. Грабитель успел избавиться портфеля и потратить деньги пенсионеров. Мы задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это — ранее судимый уроженец Ровенской области, 1981 года рождения", — рассказал Белаш.

Следователи Голосеевского управления полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству правоохранительных районный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, под Киевом задержали банду члены которой нападали на чиновников, судей, правоохранителей. Разбойники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал. ОПГ действовала с 2017 года. Главарь — экс-сотрудник одной из силовых структур.

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