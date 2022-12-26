Снег в Киеве: начата превентивная обработка улиц противогололедными средствами

К работам этой ночью коммунальщики планируют привлечь около 280 единиц спецтехники.

В Киеве, в связи с осадками, приступили к превентивной обработке улиц противогололедными средствами.

К работам в эту ночь коммунальщики планируют привлечь 276 единиц спецтехники.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале.

"В столице идет снег и дорожники приступают к превентивной обработке улиц противогололедными средствами. Ночью, когда дороги будут свободными, к делать в городе коммунальщики планируют привлечь 276 единиц спецтехники", – сообщил мэр.

Кличко отметил, что в зависимости от интенсивности осадков количество снегоуборочной техники будут корректировать.

Фото: Министерство здравоохранения Украины

Также читайте Будет ли снег в Украине на новогодние праздники: прогноз синоптика

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет последняя неделя 2022 года и какая погода ожидает украинцев в новогоднюю ночь. На Новый год, по прогнозам, также будет отсутствовать снежный покров.

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, погода в Украине до конца 2022 года и первой половины января-2023 будет аномально теплой.

Как правильно падать во время гололеда – врач-вертебролог Алексей Казаков

Читайте также: