Снег и заморозки: прогноз погоды в Киеве на 22-27 ноября

На выходных прогнозируют дождь.

Погода в Киеве в конце ноября будет холодной и со снегом. Синоптики прогнозируют мокрый снег в ночь на среду, 24 ноября.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха 24 и 25 ноября ожидается -1 +1 градус ночью, днем +3 +5 градусов. В пятницу, 26 ноября, немного потеплеет. Днем воздух прогреется до +5 +7 градусов, ночью около 0 –2 градусов.

В субботу, 27 ноября, возможен дождь. Температура +7 +9 градусов днем, ночью +2 +4 градуса. Ветер юго-восточного напрвления, 7-12 м/с.

Напомним, что на этой неделе, 22-28 ноября, погода в Украине будет разной – от похолодания с мокрым снегом до потепления с дождями ближе к выходным. По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 ноября, в стране будет без существенных осадков, лишь днем в большинстве западных областей ожидается небольшой дождь с мокрым снегом.

Погода в Украине: Гидрометцентр прогнозирует возвращение холодов

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