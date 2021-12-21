Снег и мороз до -9: прогноз погоды в Киеве на вторник, 21 декабря

Снег и мороз до -9: прогноз погоды в Киеве на вторник, 21 декабря

Водителей и пешеходов предупредили быть осторожными из-за гололеда.

Погода в Киеве во вторник, 21 декабря, будет пасмурной, со снегом и гололедом.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Небо прояснится ближе к вечеру, а мелкий снег должен закончиться в первой половине дня. Больше осадков не прогнозируется. Температура воздуха -9 -4 градуса. Ветер северо-западный, 3-10 м/с.

Согласно прогнозу, морозы в Киеве не отступят до следующей недели. Похолодает максимум до -11 градусов, также ожидается снег.

Напомним, что обильный снегопад в Киеве уже натворил беды. На Подоле на улице Кирилловской в сторону метро Контрактовая площадь сошел с рельсов трамвай.

Sinoptik.ua

Киев засыпает обильным снегом – на дорогах образовались пробки | Новости Украины

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