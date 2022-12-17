Сначала ее украли оккупанты, а затем отреставрировали в Израиле: невероятная история возвращения гитары владельцу

Гитара проехала десятки тысяч километров многими видами транспорта, чтобы снова оказаться у владельца.

Композитор Александр вернул свою коллекционную и дорогую сердцу гитару, которую украли русские солдаты во время оккупации одного из населенных пунктов Киевской области. О невероятной истории инструмента и его возвращении говорится в сюжете ТСН.

Во время оккупации Киевской области российские захватчики пришли в дом Александра в городке Севериновка Киевской области.

Коттеджный городок, в котором живет композитор Александр с семьей, уже с первых дней оказался в оккупации. Саша, его жена, дочь, которой не было еще года, семеро кошек и пес – поселились в домашней студии: эта комната казалась самой безопасной, потому что нет окон. Неделю они прятались там от артиллерийских и минометных обстрелов. Впоследствии – оккупанты постучали в дверь и сказали, что семья имеет 20 минут на сборы.

"Конечно вещи собрать не успели, главное было – забрать наших кошек, собаку, ну потому что это члены семьи", — рассказывает Александр.

Впоследствии обломки разбитой гитары подобрали бойцы 112-го батальона терробороны сразу после освобождения столичного пригорода.

Так, младший лейтенант Андрей с позывным – Малыш около кучи дисков с русской музыкой заметил обломки гитары. Он сразу обратил внимание, что инструмент дорогой, поэтому вряд ли его с собой привезли русские солдаты. Он написал об этом пост в Facebook – так, мол, здесь гуляли россияне.

После опубликованной записи многие музыканты сразу написали, что гитара – дорогая, коллекционная.

А уже через два дня отозвался мастер из Израиля. Он пообещал бесплатно восстановить инструмент. Гитару передали благодаря волонтерам, а уже в октябре из Израиля приходит сообщение – инструмент готов. Начинаются поиски владельца.

Военные терробороны снова публикуют в Сети пост о том, что гитара отремонтирована и они ищут владельца. Этот пост знакомые пересылают жене композитора Александра.

Супруги с ночи вдвоем перебирают старые фото. И вот на двух-трех фотографиях удалось увеличить и увидеть именно надпись на гитаре, которая совпала.

По словам Александра, эта гитара в его коллекции особенная – первая, которую он купил 12 лет назад на деньги – с первого же гонорара. На ней – сыграл одну из первых собственных песен. Именно с этой гитарой мужчина начал мечтать о карьере композитора. Теперь удивляется, что после всего пережитого она звучит.

Напомним, жители Тернополя для херсонцев отправили пять фур пищи быстрого приготовления и муки.

Читайте также: