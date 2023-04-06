Смягчение приговора для убийцы за $10 тысяч: в Киеве задержана адвокатка (фото)

Нарушительница недавно выступила по делу как защитница мужчины, которому следствие предъявило обвинение в совершении особо тяжких преступлений, среди которых умышленное убийство, совершенное группой лиц, разбойное нападение и незаконное завладение транспортным средством.

В Киеве адвокат обещала родственникам мужчину, обвиняемого в серии особо тяжких преступлений, среди которых и умышленное убийство, за 10 тысяч долларов повлиять на решение судьи и "решить" вопрос об изменении меры пресечения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Следователи Следственного управления полиции Киева при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины разоблачили адвокатку в мошенничестве и покушении на подстрекательство граждан в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 и ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Досудебным расследованием установлено, что нарушительница недавно выступила по делу в качестве защитницы мужчины, которому следствие ранее предъявило обвинение в совершении особо тяжких преступлений, среди которых умышленное убийство, совершенное группой лиц, разбойное нападение и незаконное завладение транспортным средством. Уголовное дело на рассмотрении в суде, а 29-летний фигурант находится в Киевском следственном изоляторе.

"В ходе общения с родными клиента подозреваемая пообещала за 10 тысяч долларов США повлиять на решение судьи и решить вопрос в пользу подзащитного по изменению ему меры пресечения по содержанию под стражей на любой другой, не связанный с лишением свободы. Собственный гонорар женщины оплачивался отдельно, его сумма составила 50 тысяч гривен. Следователи задержали нарушительницу в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении ею части суммы неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.

Задержанной сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Женщине грозит лишение свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 1 апреля Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу Лебедю в виде двух месяцев домашнего ареста. Также судья запретил митрополиту общаться со своими верующими.

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