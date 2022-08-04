Смогут ли оккупанты продвигаться на Киевском направлении — в Командование объединенных сил ВСУ объяснили

Российские оккупанты больше не смогут каким-либо образом продвигаться на Киевском направлении.

Киевское направление для российских оккупантов закрыто. С учетом действий противника, украинские военные разместили и укрепили оборонные позиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования объединенных сил ВСУ.

"Мы проанализировали предыдущие действия противника на Киевском направлении и, изучив этот опыт, предусмотрели и наши адекватные действия. Оборонные позиции расположены именно в тех местах, где наибольшая вероятность наступления вражеских сил. Анализируя вероятные враждебные действия, мы создали комплексную систему огневого поражения, которая предполагает поражение противника на дальних подступах и в ближайшей глубине его боевых порядков", — подчеркнул Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Для обороны на этом участке есть постоянное взаимодействие с разными украинскими силовыми структурами – в частности, с пограничниками и Нацгвардией.

Напомним, что Россия фабрикует доказательства атаки по колонии с пленными в Оленовке.

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