Смог в Киеве: постигнет ли столицу судьба городов Китая, где люди ходят в респираторах из-за загрязненного воздуха

Смог в Киеве: постигнет ли столицу судьба городов Китая, где люди ходят в респираторах из-за загрязненного воздуха

В столице в четыре раза превышен уровень диоксида азота в воздухе.

В последние годы Киев все чаще накрывает смог. Этим летом в столице была даже пылевая буря.

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в интервью "РБК-Украина" рассказал, придется ли киевлянам ходить в респираторах постоянно из-за грязного воздуха, как это делают в некоторых городах Китая.

По его словам, и погодные условия, и уровень промышленного производства в Украине и Китае разные.

"Поэтому говорить о том, что нечто подобное будет в Украине нельзя, но кратковременно, конечно, качество воздуха может ухудшаться. Это связано как с погодными причинами, так и с некоторыми другими, например, выбросы загрязняющих веществ автотранспортом", — сказал директор Гидрометцентра.

Кульбида заверил, что его подчиненные мониторят наличие пыли в атмосфере Киева.

"Пыль у нас ниже предельно допустимых концентраций, диоксид серы вообще ниже раз в 10-20, оксид углерода также не достигает критических отметок. А вот по диоксиду азота, а это элемент, связанный с автотранспортом, здесь есть превышение в 4 раза предельно допустимых среднесуточных концентраций. Поэтому это самый загрязняющих элемент. И формальдегид, который где-то достигает критических отметок, а где-то превышает их до 2-3 раз", — сказал он.

В целом, по словам директора Укргидрометцентра, ситуация с воздухом в Киеве вполне нормальная.

Напомним

Небо над Киевом затянуло смогом, в воздухе летал песок.

Месть природы и изменение климата: экологи рассказали, почему в Украине произошли пылевые бури.

Погода в Украине: на страну надвигается циклон с дождями, порывистым ветром и быстрым похолоданием

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку