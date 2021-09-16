Смог в Киеве: постигнет ли столицу судьба городов Китая, где люди ходят в респираторах из-за загрязненного воздуха

В столице в четыре раза превышен уровень диоксида азота в воздухе.
В последние годы Киев все чаще накрывает смог. Этим летом в столице была даже пылевая буря.
Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в интервью "РБК-Украина" рассказал, придется ли киевлянам ходить в респираторах постоянно из-за грязного воздуха, как это делают в некоторых городах Китая.
По его словам, и погодные условия, и уровень промышленного производства в Украине и Китае разные.
"Поэтому говорить о том, что нечто подобное будет в Украине нельзя, но кратковременно, конечно, качество воздуха может ухудшаться. Это связано как с погодными причинами, так и с некоторыми другими, например, выбросы загрязняющих веществ автотранспортом", — сказал директор Гидрометцентра.
Кульбида заверил, что его подчиненные мониторят наличие пыли в атмосфере Киева.
"Пыль у нас ниже предельно допустимых концентраций, диоксид серы вообще ниже раз в 10-20, оксид углерода также не достигает критических отметок. А вот по диоксиду азота, а это элемент, связанный с автотранспортом, здесь есть превышение в 4 раза предельно допустимых среднесуточных концентраций. Поэтому это самый загрязняющих элемент. И формальдегид, который где-то достигает критических отметок, а где-то превышает их до 2-3 раз", — сказал он.
В целом, по словам директора Укргидрометцентра, ситуация с воздухом в Киеве вполне нормальная.
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