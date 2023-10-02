СМИ выяснили, кому выгодно создание заповедников в столице

Процесс создания природных заповедных зон в Киеве непрозрачный, происходит в интересах отдельных лиц, а охраной и управлением заповедных территорий никто не занимается.

Об этом говорится в статье на сайте УНИАН.

Так, автор приводит недавний случай, когда киевская прокуратура открыла уголовное производство против "Киевского эколого-культурного центра" (КЕКЦ) за ненадлежащую охрану заказника «Троещинские луга».

Именно КЭКЦ была поручена охрана ПЗФ при создании «Троещинских лугов» три года назад. Приблизительная площадь заказника была равна 381,8 га, однако следователи обнаружили, что КЭКЦ инициировал изменение границ заказника с целью исключения с охраняемой территории более 4 гектаров земли для коммерческих нужд. В результате вместо 381,8 га заповедных территорий осталось 377,6 га.

Также выяснилось, что часть территорий ПЗФ "Троещинские луга" эксплуатируется коммерческими организациями – в частности, там находится автоцентр WOG, беседки с мангалами и другие заведения неизвестных лиц.

В статье говорится, что по ситуации на «Троещинских лугах» открыто производство по ч. 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины – служебный подлог.

По информации издания, за последние три года к природно-заповедному фонду Киева было отнесено 25 локаций общей площадью более 4 тысяч гектаров. Еще 30 локаций (420 га), согласно планам городских властей, получат этот статус позже.

Однако заповедники созданы только на бумаге, а борьба за экологией превратилась в рэкет.

«Ведь решения горсовета предусматривают оформление на каждый такой участок охранного обязательства в месячный срок. То есть, территорией, отнесенной к природно-заповедному фонду столицы, должен кто-то управлять, защищать и охранять. Но ни по одной из них такое охранное обязательство не оформлено до сих пор», - говорится в статье.

Автор отмечает, что львиная доля новых заповедников в Киеве создана по инициативе КЭКЦ, которому передано более 1400 га заповедников. Именно эта организация должна охранять и управлять заповедниками, созданными по его же инициативе, но в открытых источниках есть информация, что на счетах КЭКЦ нет средств, следовательно, она физически не может управлять переданными территориями. Соответственно, все переданные КЭКЦ объекты находятся в заброшенном состоянии.

«В сухом остатке выходит, что никому не известная организация, члены которой, по данным их официального сайта, занимаются "отловом браконьеров", фактически стала латифундистом. Очевидно, секрет кроется в том, что руководители КЭКЦ во главе с руководителем этого центра Владимиром Борейко смогли удачно использовать в свою пользу пробелы в законодательстве», - отмечается в статье.

Издание отмечает, что если процесс создания ПЗФ не будет упорядочен, это приведет к негативным последствиям для экологии.

«Во-первых, ситуация, когда статус заповедного фонда просто используется для беспрепятственного коммерческого заработка или рэкета уже существующих бизнесов, дискредитирует любые здравые инициативы настоящих экологов по сохранению столичной природы. Во-вторых, если произвол с неурегулированным созданием «бумажных» заповедников не будет остановлен, управление и уход эти земли так и не получат. А киевлянам достанутся только новые свалки, шашлычные и СТО. На которых будут просто наживаться ловкие дельцы, которые удачно «пристроились» при отдельных представителях местных властей», - резюмируется в публикации.