Смертельное ДТП под Киевом: водитель на Renault влетел в маршрутку и погиб

Смертельное ДТП под Киевом: водитель на Renault влетел в маршрутку и погиб

В результате полученных травм водитель легкового автомобиля умер в карете скорой помощи.

Под Киевом произошла смертельная авария: водитель на Renault влетел в маршрутку и погиб.

ДТП произошло в Вишневом.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"В полицию на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что в городе Вишневом на перекрестке улиц Киевской и Жилянской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и маршрутного такси", — говорится в сообщении полиции.

На место происшествия прибыли группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа отдела полиции №1 (г. Вишневое) Бучанского районного управления полиции.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили, что 57-летний водитель автомобиля Renault не предоставил преимущество в движении маршрутному такси и допустил столкновение с ним.

В результате полученных травм водитель легкового автомобиля умер в карете скорой помощи.

По этому факту полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, под Киевом 30 октября авто выехало на встречную полосу и сбило мотоциклиста. 18-летний водитель мотоцикла Suzuki был госпитализирован в критическом состоянии, парень умер в больнице.

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