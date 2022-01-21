Смертельный пожар в многоэтажке: в Киеве погибли мужчина и женщина (фото)

Смертельный пожар в многоэтажке: в Киеве погибли мужчина и женщина (фото)

Пожар произошел в 3-комнатной квартире.

В Киеве ночью 21 января вспыхнул огонь в квартире многоэтажки на проспекте Павла Тычины, 12-А. В пожаре погибли мужчина и женщина.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Вызов о пожаре поступил спасателям в 01:32. Огонь вспыхнул в комнате 3-х комнатной квартиры на 6-м этаже 9-этажного жилого дома.

В комнате, где произошел пожар, были обнаружены тело мужчины 1964 года рождения и тело женщины 1962 года рождения. Причину и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, что во Львовской области мужчина сгорел заживо в собственном доме.

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