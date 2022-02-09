Смертельный пожар: в Киеве в 16-этажке погиб мужчина

Причина трагедии пока неизвестна.

В Киеве около пяти утра вспыхнул пожар в 16-этажке на улице Маршала Тимошенко, что в Оболонском районе. В результате погиб 83-летний мужчина.

Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

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Возгорание произошло в одной из квартир на 7-м этаже. В ходе разведки спасатели вывели из дома на безопасное расстояние 10 человек и обнаружили тело погибшего. Мужчина находился в ванной комнате.

В результате пожара сгорели личные вещи и мебель, а также закоптило стены и потолок квартиры. Причины возникновения пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, что в Киеве вспыхнул огонь в квартире в 9-этажном жилом доме по улице Смелянской, что в Соломенском районе. В результате пожара погиб мужчина.

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