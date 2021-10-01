Смертельный пожар на Русановских садах: в столице заживо сгорел человек

Его родители остались живы.
Около 23:00 30 сентября на улице Садовой в Киеве на Русановских садах начал гореть частный дом.
Об этом информирует "Киев оперативный" в Telegram-канале.
Предварительно, сначала в доме выбило свет, хозяин пошел включать его снова в щитовой. Как только включил — начался пожар. Мужчина успел выбежать из дома, его жену получили соседи. Она успела обгореть — срочно передали врачам.
К сожалению, в доме, пылал, остался 43-летний сын пожилых супругов. Свидетели говорят, что он умер страшной смертью — сгорел заживо.
Сейчас пламя уже ликвидировано. На месте работают правоохранители.
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