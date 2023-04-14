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Смертельный груминг: на Киевщине владелица отдала подстричь щенка, а получила мертвое животное

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Смертельный груминг: на Киевщине владелица отдала подстричь щенка, а получила мертвое животное

Фото: Полиция Киевской области

Песик умер в помещении салона.

В Киевской области владелица отдала подстричь щенка, а получила мертвое животное.

Инцидент произошел в одной из ветбольниц Белой Церкви.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"В полицию обратилась 21-летняя жительница Белой Церкви. Заявительница сообщила, что работники ветлечебницы убили ее щенка, которого она им доверила подстричь. Животное умерло в помещении салона", — говорится в сообщении.

Следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

В результате обращения женщины к стражам порядка, следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными.

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Такие действия наказываются ограничением свободы сроком от одного до трех лет или лишением свободы сроком от двух до трех лет.

Напомним, в Березане на Киевщине отравили беспризорных собак. Местные жители говорят, что собак отравили таблетками, животные скулили и умирали в страшных муках.

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Дата публикации
Просмотры
3060
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