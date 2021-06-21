Смертельные выходные: на Киевщине утонуло трое человек, в том числе ребенок

А еще один ребенок после спасения умер в карете скорой помощи.
На выходных вблизи села Лебедевка, что в Киевской области, утонули два человека, один из которых ребенок, еще один ребенок умер позже в карете скорой помощи. Также еще один человек утонул в Фастовском районе.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
"20 июня в ГСЧС поступила информация, что во время отдыха на Киевском водохранилище возле села Лебедевка Вышгородского района исчезли 2 человека (предварительно утонули, из них один ребенок 2011 г.р.) и один ребенок (2017 г.р.) спасен местным населением, но после проведенных реанимационных мероприятий умер в карете СМП", – говорится в сообщении на сайте ведомства.
К поисковым работам от ГСЧС привлечено 11 человек (из них шесть водолазов) и три единицы техники (из них одна лодка).
Также поступила информация, что на речке Каменка вблизи села Трилесы Фастовского района утонул еще один человек. На лодке находилось 8 человек, из них 7 человек самостоятельно добрались до берега.
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