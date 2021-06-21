Смертельные выходные: на Киевщине утонуло трое человек, в том числе ребенок

А еще один ребенок после спасения умер в карете скорой помощи.

На выходных вблизи села Лебедевка, что в Киевской области, утонули два человека, один из которых ребенок, еще один ребенок умер позже в карете скорой помощи. Также еще один человек утонул в Фастовском районе.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

"20 июня в ГСЧС поступила информация, что во время отдыха на Киевском водохранилище возле села Лебедевка Вышгородского района исчезли 2 человека (предварительно утонули, из них один ребенок 2011 г.р.) и один ребенок (2017 г.р.) спасен местным населением, но после проведенных реанимационных мероприятий умер в карете СМП", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

К поисковым работам от ГСЧС привлечено 11 человек (из них шесть водолазов) и три единицы техники (из них одна лодка).

Также поступила информация, что на речке Каменка вблизи села Трилесы Фастовского района утонул еще один человек. На лодке находилось 8 человек, из них 7 человек самостоятельно добрались до берега.

Читайте также:

Новости Украины: в Харьковской области утонул 6-летний мальчик, который купался в водоеме с братьями

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку