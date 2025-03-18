Смертельные игры: что известно о мальчике, которого ударило током на крыше электрички

Парень боролся за жизнь пять дней.

Учебный и педагогический коллектив Крюковщинского лицея "Лидер" рассказал о парне, умершем в результате удара током на крыше электрички.

Об этом они написали в Facebook.

Он был учеником шестого класса.

"Учащийся и педагогический коллектив Крюковщинского лицея "Лидер" с глубокой печалью сообщает, что 18 марта 2025 года после неосторожного поступка, приведшего к трагическим последствиям, умер ученик 6-Д класса Темный Назар. Искренние соболезнования семье, царство небесное Назару".

Напомним, трагедия произошла на железнодорожной станции "Киев-Волынский", 13 марта. Врачи госпитализировали мальчика с тяжелыми ожогами. Однако 18 марта стало известно о его гибели.

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