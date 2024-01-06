Смертельное пьяное ДТП в Киеве: внучке "завхоза" Кучмы продлили меру пресечения (фото, видео)

Адвокаты 20-летней Екатерины Дагаевой просили суд отпустить девушку под домашний арест, поскольку та "боится воздушных тревог и это для нее как пытки".

В Киеве в ноябре прошлого года 20-летняя Екатерина Дагаева и ее знакомый Эмин Гусейнов в пьяном состоянии устроили ДТП, в результате которого погибли двое мужчин.

В пятницу, 5 января, в Шевченковском суде Киева состоялось заседание по избранию меры пресечения двум обвиняемым в смертельном ДТП, которое произошло 14 ноября в Голосеевском районе. Тогда на улице Старокиевской произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Audi и Toyota. В результате аварии погибли 40-летний водитель и 39-летний пассажир последнего авто.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

За рулем Audi была 20-летняя студентка Киевского университета культуры и внучка "завхоза" Кучмы — Екатерина Дагаева. Хотя и отрицает, что устроила аварию. Девушка убеждает, что за рулем был ее спутник — Эмин Гусейнов.

Во время предыдущего заседания подозреваемая рассказывала, что в этот трагический вечер она встретилась со знакомым в заведении. По свидетельству официанта, к их столу подали семь бокалов белого вина. Дагаева подтвердила, что пила. Впрочем, говорила, что за руль не садилась, поскольку, во-первых, употребляла спиртное, а во-вторых, у нее забрали водительское удостоверение. В судебном реестре находим, что в феврале этого года в Обухове ее остановили выпившей, а в июне Обуховский районный суд оштрафовал ее за это на 17 тыс. грн и лишил права управлять авто в год.

Заведение Дагаева и Гусейнов покинули на авто марке Audi s6, принадлежащем "азербайджанской диаспоре".

Обоим подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей включительно до 13 января 2024 года. И вот состоялось новое заседание по продлению срока содержания под стражей во время досудебного следствия.

Мера пресечения для Эмина Гусейнова

Сначала меру пресечения выбирали Эмину. Он уроженец Днепропетровщины, имеет троих детей, безработный… Лицо с такими данными система Youcontrol знает как неоднократно судимого. Лишь в 2023-м его несколько раз останавливали пьяным за рулем. И в день трагической аварии он уже был лишен права управлять автомобилем — как собственно и Дагаева, которую тоже лишили "прав" из-за пьяной езды. В судебном реестре находим, что его ловили пьяным 17 февраля, 5 сентября, 6 ноября 2023 года.

Эмин Гусейнов в зале суда. Фото: Даша Гришина / "Вечерний Киев"

За сентябрьский случай его лишили водительских прав на пять лет и присудили более 40 тыс. грн штрафа. При этом авто почему-то так и не забрали… Однако пьяным его останавливали и в предыдущие годы, опять же по несколько раз в календарный год. За ним также "светится" криминальное прошлое — организация преступных групп.

Его защитник просил изменить меру пресечения по содержанию под стражей на более мягкий — домашний арест. Прокурор же настаивал на продлении содержания Гусейнова под стражей.

На вопрос судьи, была ли Дагаева за рулем, спутник девушки ответил, что да. На вопрос судьи, перед тем, как сесть за руль Екатерина употребляла алкоголь, уверяет, что не видел этого. Хотя они вместе сидели за столом, и счет оплачивал именно Эмин. Интересно, что, по словам судьи, первым в чеке было прописано вино Sauvignon Blanc. Однако говорит, что не знает, что наливал и приносил официант.

"Я не смотрел на чек и не видел перечень заказанного. Только рассчитался и все. Помню, как она заказывала что-то, а потом пила какой-нибудь прозрачный напиток, а что там — я не знаю", — прокомментировал обвиняемый.

Также в суде Гусейнов отметил, что Дагаева, лишенная водительских прав, приехала в заведение на авто. И что раньше возила младшую сестру в школу. Поэтому не знал, что та лишена водительских прав.

Эмину Гусейнову продлили меру пресечения. Фото: Даша Гришина / "Вечерний Киев"

В результате суд продлил подозреваемому меру пресечения еще до 15 февраля.

Мера пресечения Екатерине Дагаевой

После продления меры пресечения Гусейнову, с перерывом в 30 минут, рассматривали уже дело Дагаевой. На заседании была мать подозреваемой Татьяна и младшая сестра.

Екатерина Дагаева в зале суда 5 января. Фото: Даша Гришина / "Вечерний Киев"

Защитники 20-летней подозреваемой просили перенести заседание, поскольку не смогли рассмотреть апелляционную жалобу защитника. Впрочем, судья отказала.

Адвокаты также просили смягчение меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, мол, Дагаева боится воздушных атак на Киев. По словам защитника, во время последнего вражеского обстрела по столице, в 400 метрах от камеры Екатерины "прилетело". Он также добавил, что в Киевском следственном изоляторе не могут обеспечить защиту находящихся там лиц.

Об опасности говорила судье и сама Дагаева: "Я боюсь воздушных тревог. В камере опасно. Когда был последний обстрел, наш женский корпус поднялся".

Тогда ранения в СИЗО никто не получил. Защитник отметил, что для подозреваемой находиться в камере во время воздушных тревог — страдания: "Екатерина крайне болезненно реагирует на это. У нее ухудшился сон и самочувствие. Во время воздушных тревог она находится в состоянии паники. Такое пребывание в таких условиях следует расценивать как пытки".

На это прокурор ответил: "Ваша честь, два человека, погибших в ДТП, сигнал воздушной тревоги уже никогда не услышат".

На вопрос, хочет ли Екатерина дополнительно объяснить обстоятельства ДТП, и ответила отрицательно.

В итоге, как и Гусейнову, суд продлил подозреваемой меру пресечения до 15 февраля 2024 года.

"Никто перед нами не извинялся"

Во время заседания в зале были представители двух семей — погибшего 40-летнего Юрия Бухмана и 20-летней подозреваемой в смертельном ДТП Екатерины Дагаевой.

На вопрос журналистов, извинялась ли семья Дагаевой пере Бухманами, жена погибшего Мария говорит, что нет.

"Мы с мужем прожили в браке семь лет. У нас есть несовершеннолетний, пятилетний, ребенок. В тот трагический вечер он с другом ехал на Киевщину в село Козин. Там шло строительство нашего дома. Такой маршрут был у них чуть ли не каждый день. Однако 14 ноября прошлого года стал последним днем в их жизни... И у Дагаевой, и у Гусейнова не было водительских прав, они не имели права быть за рулем, однако были, и устроили смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. За подобное дают 10-12 лет. Мы требуем от суда справедливого приговора для каждого", — сказала вдова Юрия Бухмана.

По словам Марии, без отца осталось еще трое несовершеннолетних детей у их друга.

"Для меня не укладывается в голове, как вообще можно садиться за руль… Если бы та авария произошла по-другому, например, если бы она повернула в другую сторону, я знаю точно, что мой муж обязательно помог бы и Екатерине, и Эмину. Он такой человек, иначе поступить не мог. Он бы не убежал, как подозреваемые", — добавила вдова.

Напомним, 14 ноября 2023 года около 20:00 часов в Голосеевском районе Киева произошла авария с участием двух автомобилей. На улице Старокиевской произошло встречное столкновение легковых автомобилей Audi и Toyota. В результате происшествия от полученных травм 40-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля Toyota погибли. Водитель Audi с места аварии скрылась.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "В Киеве пьяная 20-летняя девушка устроила страшное ДТП и скрылась! Погибли люди!".

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