Смертельное "мажорное" ДТП в центре Киева: водитель Infinity предстал перед судом

Смертельное "мажорное" ДТП в центре Киева: водитель Infinity предстал перед судом

Суд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемого.

Виновник смертельного ДТП в Киеве на Леси Украинский предстал перед судом.

С участием прокурора Киевской городской прокуратуры в Печерском районном суде Киева состоялось подготовительное судебное заседание по делу в отношении водителя автомобиля Infiniti, который в ночь на 1 мая 2021 года совершил ДТП со смертельным исходом в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что 25-летний водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, двигался по проезжей части бульвара Леси Украинки в направлении Бессарабской площади со скоростью не менее 160 км/ч, хотя максимально допустимая скорость на указанном участке дороги составляет 50 км/ч", — говорится в сообщении.

Водитель, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, что спровоцировало опрокидывание автомобиля на крышу, с наездом на дерево и опору светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летняя пассажирка этого автомобиля погибла на месте, водитель и еще одна пассажирка получили телесные повреждения.

Водителя Infiniti задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

По результатам подготовительного судебного заседания, обвинительный акт назначено к судебному разбирательству.

Кроме того, суд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемого.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1 ‰ — это тысячная доля чего-нибудь, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (то есть 1% — это 10 ‰).

Напомним, в Киеве легковушка Ford резко въехала в бок фуры со стройматериалами, появилось видео момента столкновения.

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