Смертельное "мажорное" ДТП в центре Киева: обвинительный акт в отношении 26-летнего водителя Infinity направлен в суд

Смертельное "мажорное" ДТП в центре Киева: обвинительный акт в отношении 26-летнего водителя Infinity направлен в суд

На момент аварии мужчина был пьян — Драгер показал 1,74 промилле.

В Киеве следователи направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который совершил смертельное ДТП на Infinity.

Водитель иномарки был пьян и не справился с управлением. Содержание алкоголя в крови мужчины почти в девять раз превышало допустимую норму. В результате аварии в центре столицы погибла одна из пассажирок авто, девушке было всего 18 лет. За содеянное мужчине грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Происшествие произошло на бульваре Леси Украинский в мае текущего года. Водитель иномарки грубо нарушал правила дорожного движения и не выполнил требование полицейских остановиться. В результате не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на дерево и светофор. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 18-летняя пассажирка, а 25-летнего водителя и другую 17-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу. На момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал 1,74 промилле", — говорится в сообщении полиции.

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование завершено и материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в Печерский районный суд столицы, который определит наказание злоумышленнику.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1 ‰ — это тысячная доля чего-нибудь, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (то есть 1% — это 10 ‰).

Напомним, в Киеве легковушка Ford резко въехал в бок фуры со стройматериалами, появилось видео момента столкновения.

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