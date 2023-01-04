Смертельное ДТП в Киевской области: легковушка на встречной полосе протаранила спиртовоз (фото)

Водитель легкового автомобиля скончался по дороге в больницу.

В Киевской области 4 января произошло смертельное столкновение на дороге. Вблизи города Узин Volkswagen на встречной полосе столкнулся со спиртовозом DAF.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В результате аварии водитель легковушки получил травмы и умер по дороге в больницу.

"Полиция Киевщины расследует смертельное ДТП недалеко от города Узин. 4 января, в 7:30, на автодороге "Белая Церковь-Узин", водитель автомобиля Volkswagen столкнулся со встречным спиртовозом DAF. В результате аварии 40-летний водитель легковушки получил травмы и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу", – говорится в сообщении.

Правоохранители еще раз призвали жителей соблюдать правила дорожного движения.

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