Смертельное ДТП в Киевской области: легковушка на встречной полосе протаранила спиртовоз (фото)

Водитель легкового автомобиля скончался по дороге в больницу.
В Киевской области 4 января произошло смертельное столкновение на дороге. Вблизи города Узин Volkswagen на встречной полосе столкнулся со спиртовозом DAF.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
В результате аварии водитель легковушки получил травмы и умер по дороге в больницу.
"Полиция Киевщины расследует смертельное ДТП недалеко от города Узин. 4 января, в 7:30, на автодороге "Белая Церковь-Узин", водитель автомобиля Volkswagen столкнулся со встречным спиртовозом DAF. В результате аварии 40-летний водитель легковушки получил травмы и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу", – говорится в сообщении.
Правоохранители еще раз призвали жителей соблюдать правила дорожного движения.
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