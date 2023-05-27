Смертельное ДТП в Киеве: Высший совет правосудия рассмотрит разрешение на арест судьи

В субботу, 27 мая 2023 года Высший совет правосудия обсудит представление о разрешении на арест судьи Алексея Тандыра, который в ночь на 26 мая сбил насмерть нацгвардейца на блокпоста в Киеве.

Об этом говорится в проекте повестки дня ВРП.

"Рассмотрение представления заместителя Генерального прокурора Войтенко Антона Борисовича о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи", — говорится в документе.

Смертельное ДТП в Киеве с участием судьи: подробности

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр за несколько минут до начала комендантского часа влетел в блокпост и насмерть сбил 23-летнего военного Нацгвардии Вадима Бондаренко.

Военный скончался на месте аварии. Алексей Тандыр отказался от проверки на опьянение. Позже суд предоставил разрешение на принудительное изъятие биологических образцов.

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У Вадима Бондаренко сиротами осталось трое детей. Отец и брат нацгвардейца на фронте защищают Украину.

Напомним, судьи Алексею Тандыру, который в ночь на 26 мая насмерть сбил военного Национальной гвардии Вадима Бондаренко, объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также прокуратура направила запрос в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.

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