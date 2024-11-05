Смертельное ДТП в Киеве: водителю автобуса сообщили о подозрении (фото)

В результате ДТП один из мужчин, стоявший возле Mitsubishi L200, погиб на месте, его водитель получил тяжелые телесные повреждения, еще два человека с травмами средней тяжести попали в больницу, сам водитель автобуса также получил политравмы.

Водителю автобуса, который спровоцировал смертельное ДТП в Киеве на Теремках, сообщили о подозрении. В результате аварии один человек погиб, четверо попали в больницу.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, водитель автобуса Mercedes-Benz, двигаясь с превышением скорости по ул. Академика Заболотного, совершил столкновение с автомобилем марки Mitsubishi L200, который после столкновения ударил автомобиль Niva. Оба автомобиля остановились на проезжей части для ремонта одной из сломавшихся во время движения машин. После столкновения автобус в неуправляемом состоянии выехал за пределы дороги.

В результате ДТП один из мужчин, стоявший у автомобиля Mitsubishi L200, погиб на месте, его водитель получил тяжкие телесные повреждения, еще два человека с травмами средней тяжести были госпитализированы в больницу. Сам водитель автобуса также получил политравмы.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 39-летнему водителю автобуса Mercedes-Benz по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло тяжкие телесные повреждения и смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СТРАШНОЕ ДТП В КИЕВЕ: автобус протаранил несколько авто и вылетел на людей! Есть жертвы!

Летел и таранил все и всех! Подробности сногсшибательной аварии в Киеве!

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