Смертельное ДТП в Киеве: внедорожник переехал женщину, когда та перебегала дорогу в восемь полос

Женщина попала под автомобиль Mitsubishi и мгновенно погибла.

В Киеве произошло смертельное ДТП.

На бульваре Дружбы народов женщина перебегала дорогу в восемь полос и погибла под колесами внедорожника.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.

"Смертельное ДТП произошло недавно на бульваре Дружбы Народов. Здесь, на промежутке дороги между станцией метро "Дружбы народов" и "Новус", пожилая женщина пыталась перебежать дорогу и попала под автомобиль Mitsubishi (номерные знаки: AA7767KH). К сожалению, авария оказалась смертельной — женщина погибла мгновенно", — говорится в сообщении под видео.

Бабулька пыталась перебежать бульвар Дружбы Народов Смертельное ДТП произошло недавно на бульваре Дружбы Народов. Здесь, на промежутке дороги между станцией метро Дружбы Народов и Новус, пожилая женщина пыталась перебежать дорогу и попала под автомобиль #Mitsubishi (# AA7767KH). К сожалению, авария оказалась смертельной — женщина погибла мгновенно. Видео: Стражи Голосеево Опубликовано Киев Оперативный четверга, 17 июня 2021

Напомним, ранее обнародовано видео момента смертельного ДТП с велосипедистом и грузовиком в Киеве.

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