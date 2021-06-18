Смертельное ДТП в Киеве: внедорожник переехал женщину, когда та перебегала дорогу в восемь полос

Женщина попала под автомобиль Mitsubishi и мгновенно погибла.
В Киеве произошло смертельное ДТП.
На бульваре Дружбы народов женщина перебегала дорогу в восемь полос и погибла под колесами внедорожника.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.
"Смертельное ДТП произошло недавно на бульваре Дружбы Народов. Здесь, на промежутке дороги между станцией метро "Дружбы народов" и "Новус", пожилая женщина пыталась перебежать дорогу и попала под автомобиль Mitsubishi (номерные знаки: AA7767KH). К сожалению, авария оказалась смертельной — женщина погибла мгновенно", — говорится в сообщении под видео.
Бабулька пыталась перебежать бульвар Дружбы Народов Смертельное ДТП произошло недавно на бульваре Дружбы Народов. Здесь, на промежутке дороги между станцией метро Дружбы Народов и Новус, пожилая женщина пыталась перебежать дорогу и попала под автомобиль #Mitsubishi (# AA7767KH). К сожалению, авария оказалась смертельной — женщина погибла мгновенно. Видео: Стражи ГолосеевоОпубликовано Киев Оперативный четверга, 17 июня 2021
Напомним, ранее обнародовано видео момента смертельного ДТП с велосипедистом и грузовиком в Киеве.