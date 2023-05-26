Смертельное ДТП в Киеве: судье, который сбил нацгвардейца, объявили подозрение

Прокуратура обратилась в Высший совет правосудия, чтобы задержать подозреваемого.

Судье Алексею Тандыру, который в ночь на 26 мая, насмерть сбил военного Национальной гвардии Вадима Бондаренко, объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Судье Тандыру объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Также прокуратура направила запрос в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.

В настоящее время продолжается следствие.

Смертельное ДТП в Киеве с участием судьи: что известно

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр за несколько минут до начала комендантского часа влетел в блокпост и насмерть сбил 23-летнего военного Нацгвардии Вадима Бондаренко.

Военный скончался на месте трагедии. Правоохранители заподозрили, что Алексей Тандыр может быть нетрезвым, однако тот отказался от проверки на опьянения. Впоследствии суд предоставил разрешение на принудительное изъятие биологических образцов.

У Вадима Бондаренко сиротами стали трое детей. Отец и брат нацгвардейца на фронте защищают Украину.

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