Смертельное ДТП в Киеве с участием военного: стало известно, кто был за рулем

Водителем автомобиля, который насмерть сбил военного на блокпосте на въезде в Киев в ночь на воскресенье, 22 октября, оказался адвокат.

Об этом сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники.

Отметим, что ДТП произошло на блокпосте на въезде в Киев.

"Ночью 22 октября в Днепровском районе города Киева 45-летний частный адвокат, управляя автомобилем Honda, на блок-поста совершил наезд на 47-летнего военнослужащего ДФТГ. В результате происшествия военнослужащий погиб", — рассказал источник.

Напомним, в полиции добавили, что по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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