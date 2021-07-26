Смертельное ДТП в Киеве: пешеход не воспользовался безопасным переходом в 100 метрах

Мужчина решил перебежать довольно оживленное шоссе в запрещенном месте.
В Киеве под колесами легковушки погиб пешеход-нарушитель.
Об этом информируют Стражи эспрессо.
Автопроисшествие произошло на Столичном шоссе вблизи перекрестка с проспектом Науки. Мужчина по неизвестным причинам решил перебежать довольно оживленное шоссе в запрещенном для перехода месте и попал под колеса Fiat Doblo.
В результате наезда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики "скорой" лишь констатировали смерть пострадавшего. Его личность устанавливают следователи.
Заметим, что безопасно перейти восьми полосную проезжую часть можно было примерно в ста метрах от места трагедии.
В дополнение через некоторое время в Fiat, остановился посреди дороги, въехал грузовой автомобиль ГАЗель.
Через заблокированы три полосы движения образовалась огромная пробка со стороны улицы Заболотного.
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