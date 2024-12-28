Смертельное ДТП в Киеве: нетрезвого водителя задержали

В ночь на 28 декабря во время комендантского часа в Соломенском районе Киева произошла смертельная авария с участием электрокара Tesla.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и наехала на бетонный забор. Автомобиль перевернулся на крышу.

"В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров автомобиля - 40-летний мужчина и женщина 1983 года рождения, погибли на месте. Водитель автомобиля находилась в состоянии алкогольного опьянения - прибор "Драгер" показал 1,84 промилле", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 41-летнюю женщину, ей грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до десяти лет. Сейчас продолжается расследование, а следователи начали уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения.

Напомним, на Прикарпатье произошло масштабное ДТП.

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