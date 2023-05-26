Смертельное ДТП с судьей и военным в Киеве: появились фото с места аварии

Появились фото поврежденного авто судьи, сбившего на блокпосту нацгвардейца.
В Сети появились фото с места ДТП в Киеве, где в ночь на 26 мая судья насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту.
Соответствующие фото опубликовала пресс-служба Госбюро расследований.
ГБР выясняет обстоятельства аварии в Киеве с участием судьи, в которой погиб военнослужащий Нацгвардии.
На опубликованных картах с места ДТП зафиксирован поврежденный автомобиль судьи. В частности, заметно повреждение части капота и частично разбито лобовое стекло. Вокруг места инцидента разбросаны обломки, вероятно, машины. Также в ДБР показали прикрытое тело погибшего нацгвардейца на асфальте. Судя по фото, на месте ДТП работают правоохранители.
ДТП с судьей в Киеве
В Киеве на блокпосту в ночь на 26 мая судья за рулем авто наехал на военнослужащего Нацгвардии. Боец от полученных травм умер на месте. Судью уже задержали, и он отказался проходить тест на опьянение.
Правоохранители начали расследование дела по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего. Судье грозит до 10 лет тюрьмы.
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