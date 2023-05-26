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Смертельное ДТП с судьей и военным в Киеве: появились фото с места аварии

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Смертельное ДТП с судьей и военным в Киеве: появились фото с места аварии

На блокпосту в Киеве судья сбил нацгвардейца насмерть – фото с места ДТП / Фото: Государственное бюро расследований

Появились фото поврежденного авто судьи, сбившего на блокпосту нацгвардейца.

В Сети появились фото с места ДТП в Киеве, где в ночь на 26 мая судья насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту.

Соответствующие фото опубликовала пресс-служба Госбюро расследований.

ГБР выясняет обстоятельства аварии в Киеве с участием судьи, в которой погиб военнослужащий Нацгвардии.

На опубликованных картах с места ДТП зафиксирован поврежденный автомобиль судьи. В частности, заметно повреждение части капота и частично разбито лобовое стекло. Вокруг места инцидента разбросаны обломки, вероятно, машины. Также в ДБР показали прикрытое тело погибшего нацгвардейца на асфальте. Судя по фото, на месте ДТП работают правоохранители.

Фото с места аварии в Киеве, где судья насмерть сбил бойца НГУ / © Государственное бюро расследований
Фото с места аварии в Киеве, где судья насмерть сбил бойца НГУ / Фото: Государственное бюро расследований
Авто судьи, сбившего нацгвардейца на блокпоста в Киеве / © Государственное бюро расследований
Авто судьи, сбившего нацгвардейца на блокпоста в Киеве / Фото: Государственное бюро расследований
Место ДТП, где в Киеве судья на автомобиле сбил военного на блокпосту / © Государственное бюро расследований
Место ДТП, где в Киеве судья на автомобиле сбил военного на блокпосту / Фото: Государственное бюро расследований
Погибший в ДТП с судьей военнослужащий НГУ / © Государственное бюро расследований
Погибший в ДТП с судьей военнослужащий НГУ / Фото: Государственное бюро расследований

ДТП с судьей в Киеве

В Киеве на блокпосту в ночь на 26 мая судья за рулем авто наехал на военнослужащего Нацгвардии. Боец от полученных травм умер на месте. Судью уже задержали, и он отказался проходить тест на опьянение.

Правоохранители начали расследование дела по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего. Судье грозит до 10 лет тюрьмы.

Судья райсуда Киевской области сбил насмерть нацгвардейца

Судья райсуда Киевской области сбил насмерть нацгвардейца

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Дата публикации
Просмотры
2750
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